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Samsun'da iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

22.02.2023 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un Bafra ilçesinde iki ayrı trafik kazasında biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Emirefendi Mahallesi Emirefendi Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Satılmış Özdemir'e (55), Nihat Erken'in (38) kullandığı 06 FY 4714 plakalı otomobil çarptı.

Altınkaya Mahallesi Neyzen Teyfik Sokak'ta ise henüz sürücüsünün kimliği ve plakası belli olmayan pikap, yolun sağına dönerken arkasında çektiği varil Ayşenur Koç'a (15) çarptı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, eşkali belirlenen sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Varilin çocuğa çarptığı an ise bir iş yerinin kamerasınca kaydedildi.

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trafik kazası Samsun Bafra yaralı

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