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Samsun'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı

SAMSUN HABERLERİ  | 30.08.2020 18:18 | Son Güncelleme

Samsun'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adalet Mahallesi Karadeniz Caddesi üzerinde Cengiz Üner'e (42) ait kahvehanenin önünde, Üner ile üvey kardeşi Ali Osman A. (34), husumetli oldukları aile ile konuşmak için bir araya geldi.

Silahla yaralama ve kahvehanede içtikleri çayın parasını ödemedikleri gerekçesiyle aralarında geçmişe dair husumet olan taraflar tartışmaya başladı.

Silahlı kavgaya dönüşen olayda, kahvehane sahibi Üner ile Ali Osman A, Hamza Ç, İhsan Ç. (53) ve Mustafa Ç. (45), yaralandı.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan Cengiz Üner Gazi Devlet Hastanesinde, İhsan Ç. Samsun Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili Murat Ç. gözaltına alındı, Kemal Ç'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri olay yerinde 28 boş, bir patlamamış kovan tespit etti.

Kavga sırasında silahlardan çıkan mermiler çevredeki otomobiller ile iş yerlerine zarar verdi.

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