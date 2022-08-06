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Samsun'da iki otomobiilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

06.08.2022 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da iki otomobiilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Samsun'da iki otomobiilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Hasan Birinci'nin (32) kullandığı 06 FE 1929 plakalı otomobil ile aynı yönde seyreden Selim Dilmeç yönetimindeki 55 UC 441 plakalı otomobil Kamalı Mahallesi'nde çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle Birinci'ye ait otomobil devrildi.

Kazada sürücü Birinci ile yanında bulunan eşi Aslıhan Birinci (30), çocukları Yiğit Alp Birinci (5) ile Ali Kağan Birinci (1) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi.

Samsun'da iki otomobiilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

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trafik kazası Samsun

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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Samsun Nöbetçi Eczaneler 8 Ağustos Pazartesi

Rasathane Eczanesi
Ilkadim
Mert Eczanesi
Ilkadim
Aynur Eczanesi
Canik
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