Samsun'da iki otomobiilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Hasan Birinci'nin (32) kullandığı 06 FE 1929 plakalı otomobil ile aynı yönde seyreden Selim Dilmeç yönetimindeki 55 UC 441 plakalı otomobil Kamalı Mahallesi'nde çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle Birinci'ye ait otomobil devrildi.

Kazada sürücü Birinci ile yanında bulunan eşi Aslıhan Birinci (30), çocukları Yiğit Alp Birinci (5) ile Ali Kağan Birinci (1) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi.

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