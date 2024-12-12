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Samsun'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

AA AA
12.12.2024 09:37
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Samsun'un Alaçam ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Samsun'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Z.F.S. (59) yönetimindeki 55 ZC 331 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Yeniköy Mahallesi mevkisindeki kavşakta T.B'nin (58) kullandığı 55 AIJ 629 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobillerde sıkışan sürücüler ile araçlarda bulunan Sebahat S. (58), S.B. (36) ve D.G.B. (4), Bafra itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince tarafından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Sebahat S, yolda yaşamını yitirdi.

Diğer yaralılardan Z.F.S'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
Samsun Alaçam Bafra

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