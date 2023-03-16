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Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

16.03.2023 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Ali Çelik yönetimindeki 55 HR 118 plakalı otomobil, Vezirköprü-Durağan kara yolu Ağcayazı mevkisinde karşı yönden gelen Ahmet Çakın'ın kullandığı 37 PN 687 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerle araçlarda bulunan Sacide Çelik, Yiğit Furkan Çelik, Rabia Çelik, Fatma Çelik ve Nazife Çapkın, 112 Acil Servis ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan müdahalenin ardından yaralılardan Rabia ile Yiğit Furkan Çelik, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine, Fatma Çelik ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Samsun Vezirköprü

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