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Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

23.02.2022 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Samsun'un Havza ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Mehmet Koç (67) idaresindeki 05 EP 307 plakalı otomobil, Yeni Mescit Mahallesi Havza-Vezirköprü kara yolu Buğday Pazarı Kavşağı'nda, Mehmet Y'nin (22) kullandığı 55 AAN 171 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler, Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mehmet Koç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hafif yaralanan Mehmet Y, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

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