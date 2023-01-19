YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da "ikiz plaka" kullanan sürücüye 20 bin lira ceza uygulandı

Samsun'da "ikiz plaka" kullanan sürücüye 20 bin lira ceza uygulandı

19.01.2023 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da ikiz plaka kullandığı tespit edilen otomobil sürücüsüne 20 bin lira cezai işlem uygulandı.

Samsun'da "ikiz plaka" kullanan sürücüye 20 bin lira ceza uygulandı

Merkez İlkadım ilçesinde bir otomobilin, Plaka Tanıma Sisteminden ikiz plaka uyarısı vermesi üzerine İlkadım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, çalışma başlattı.

Kalkancı Mahallesi Ihlamur Bulvarı'nda aracı bulan ekipler, yaptıkları incelemede, yurda Bulgaristan'dan giren aracın üzerindeki plakanın Samsun'un Çarşamba ilçesinde ikamet eden E.A'ya ait olduğunu tespit etti. İkiz plaka bulunan aracın, E.A'nın aracıyla aynı marka ve aynı renk olduğu da belirlendi.

Çevrede araştırma yapan ekipler, zanlının girdiği marketteki güvenlik kamerasında yapılan inceleme sonucu Y.E.A. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan zanlı, Gazi Polis Merkezi'ne götürüldü. İşlemlerinin ardından "resmi belgede sahtecilik" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sürücüye 20 bin lira ceza uygulanırken, trafikten men edilen otomobil ise otoparka çekildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 23 zanlı yakalandıSamsun'da uyuşturucu operasyonlarında 23 zanlı yakalandı
Başkent EDAŞ Bartın’da altyapı yatırımını tamamladıBaşkent EDAŞ Bartın’da altyapı yatırımını tamamladı
Samsun’da tapuda rüşvet operasyonu: 13 gözaltıSamsun’da tapuda rüşvet operasyonu: 13 gözaltı
Anahtar Kelimeler:
Samsun İlkadım Otomobil

Samsun Namaz Vakitleri 19 Ocak Perşembe

İmsak
06:20
Sabah
07:50
Öğle
12:50
İkindi
15:18
Akşam
17:41
Yatsı
19:05

Samsun Nöbetçi Eczaneler19 Ocak Perşembe

Efe Eczanesi
Ilkadim
Araştırma Eczanesi
Ilkadim
Güney Eczanesi
Canik
Ozan Eczanesi
Atakum
Öncü Eczanesi
Atakum
Fazilet Eczanesi
Tekkekoy
Gülşah Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Kokusuyla dikkat çekmek isteyen beyler buraya! Sizin için en iyi erkek parfümlerini seçtik

Kokusuyla dikkat çekmek isteyen beyler buraya! Sizin için en iyi erkek parfümlerini seçtik

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.