Samsun'da "ikiz plaka" kullanan sürücüye 20 bin lira ceza uygulandı

Merkez İlkadım ilçesinde bir otomobilin, Plaka Tanıma Sisteminden ikiz plaka uyarısı vermesi üzerine İlkadım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, çalışma başlattı.

Kalkancı Mahallesi Ihlamur Bulvarı'nda aracı bulan ekipler, yaptıkları incelemede, yurda Bulgaristan'dan giren aracın üzerindeki plakanın Samsun'un Çarşamba ilçesinde ikamet eden E.A'ya ait olduğunu tespit etti. İkiz plaka bulunan aracın, E.A'nın aracıyla aynı marka ve aynı renk olduğu da belirlendi.

Çevrede araştırma yapan ekipler, zanlının girdiği marketteki güvenlik kamerasında yapılan inceleme sonucu Y.E.A. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan zanlı, Gazi Polis Merkezi'ne götürüldü. İşlemlerinin ardından "resmi belgede sahtecilik" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sürücüye 20 bin lira ceza uygulanırken, trafikten men edilen otomobil ise otoparka çekildi.

