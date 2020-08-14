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Samsun'da İl Salgın Denetim Merkezi açılacak

SAMSUN HABERLERİ  | 14.08.2020 15:54 | Son Güncelleme

Samsun'da İl Salgın Denetim Merkezi açılacak

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında İl Salgın Denetim Merkezi açılacağı bildirildi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yavuz Yılmaz, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları, kamu kurumlarının müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldiklerini belirtti.

Kovid-19 ve Pandemi Değerlendirme Toplantısı'nda koronavirüs tedbirleriyle ilgili süreci ele aldıklarını aktaran Dağlı, kentte 17 Ağustos Pazartesi günü İl Salgın Denetim Merkezi'nin açılacağını duyurdu.

Vali Dağlı, açıklamasında, "Koronavirüsle mücadelede, daha sıkı, daha sistemli ve topyekün bir denetim ve çalışma dönemine girmiş bulunuyoruz." ifadelerine yer verdi.

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