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Samsun’da İlköğretim Haftası kutlandı

SAMSUN HABERLERİ  | 14.09.2020 11:39 | Son Güncelleme

Samsun’da İlköğretim Haftası nedeniyle düzenlenen törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, “Okullarımızda hazırlıklarımızı tamamladık" dedi.Samsun’da İlköğretim Haftası nedeniyle Atatürk Anıtı’nda tören düzenlendi.

Samsun’da İlköğretim Haftası nedeniyle düzenlenen törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, “Okullarımızda hazırlıklarımızı tamamladık" dedi.
Samsun’da İlköğretim Haftası nedeniyle Atatürk Anıtı’nda tören düzenlendi. Anıta çelenk sunumuyla başlayan tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.
Tören sonrası açıklamalarda bulunan Coşkun Esen, “2020-2021 eğitim-öğretim yılı bugün İlköğretim Haftası kutlaması etkinlikleriyle fiilen ilimizde de başlamış oldu. Biliyorsunuz tüm dünya korona virüsüyle mücadele ediyor. Bu kapsamda salgının etkileri de tüm dünyada devam ediyor. Böylesi bir dönemde eğitim öğretim kimi zaman uzaktan eğitim yöntemiyle, uzaktan öğretim araçlarıyla devam ediyor. Ama bakanlığımızın aldığı kararla tüm Türkiye’de 21 Eylül itibariyle okul öncesi eğitim kurumları ile ilkokul birinci sınıflar düzeyinde eğitim öğretime yüz yüze başlamış olacağız” diye konuştu.
Okullarda tüm hazırlıkların tamamladığını söyleyen Esen, “Eğitim öğretim yılına tüm okullarımız özellikle okul öncesi ve ilkokullarımız gerek mesafelerini ayarlamak gerekse temizlik şartlarını ayarlamak suretiyle şu an itibariyle hazırlar. Biz bu hafta tüm arkadaşlarımla beraber tüm sahayı gezeceğiz. Tüm hazırlıkları yerinde gözlemleyeceğiz. Gerek öğrencilerimizin ihtiyaç duyacağı maske tedariki gerekse dezenfektanların alınması gibi temizlik şartlarının oluşmasın sağlayacak tüm materyallerin alımını biz şu anda tamamlamış durumdayız. Bu süreci etkin bir şekilde götürebilmemiz eğitim öğretimi sağlıklı bir şekilde sürdürebilmemiz velilerimizin de desteğine bağlı” şeklinde konuştu.

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