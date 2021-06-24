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Samsun'da Irak uyruklu DEAŞ şüphelisi yakalandı

24.06.2021 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da Irak uyruklu DEAŞ şüphelisi yakalandı

Samsun'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, Irak uyruklu terör örgütü DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele, İstihbarat ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik teknik ve fiziki çalışma yürüttü.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Irak uyruklu A.Y.M'yi (21) yakaladı.

Operasyonda, zanlının dijital materyallerine de el konuldu.

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