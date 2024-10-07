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Samsun'da ırmakta ceset ihbarına giden ekipler temizlik yaptı

AA AA
07.10.2024 10:12
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Samsun'un Canik ilçesinde ırmakta ceset ihbarına giden ekipler, temizlik çalışması yaptı.

Alınan bilgiye göre, Şehit Mustafa Zıvalı Bulvarı'ndaki köprüden geçen bir vatandaş Mert Irmağı'nda torba içerisinde ceset gördüğü ihbarında bulundu.

Bölgeye sevk edilen Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adamlar çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kurbağa adamlar ile Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma ekibi suya indiklerinde, bir gömleğin içerisine kıyafet konularak ırmağa atıldığını belirledi.

Çöp torbası alan ekipler, kıyafetleri kaldırdıktan sonra çevredeki çöpleri de topladı.

Temizlik çalışması yapan ekipler, çöp torbalarını konteynerlere attıktan sonra bölgeden ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Samsun Canik temizlik emniyet

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