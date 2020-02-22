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Samsun'da ırmakta kaybolan kişi 18 gündür bulunamadı

SAMSUN HABERLERİ  | 22.02.2020 18:31 | Son Güncelleme

Samsun'da ırmakta kaybolan kişi 18 gündür bulunamadı

Samsun'un Terme ilçesinde 18 gün önce ırmakta kaybolan kişiyi arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

Terme Irmağı'nda, kızı Gizem Günal (20) ile suya kapılan, kızı kurtarılan ancak kendisi kaybolan Gürsel Günal'ın bulunması için sürdürülen çalışmalara bugün de devam edildi.

Jandarma Arama Kurtarma Sualtı Timi, Samsun ve Ordu Emniyet Müdürlükleri Deniz Limanı Şubesi Sualtı Grup Amirliği ve AFAD ekipleri, Terme Çayı ile sahilde Günal'ı aradı. Günal'a ait bir ize ulaşamayan ekipler, çalışmalarını yarın sürdürecek.

Gürsel ve kızı Gizem Günal, 18 gün önce ilçe merkezinden geçen Terme Irmağı'nda suya kapılmış, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine başlatılan çalışmayla sudan çıkarılan Gizem Günal, Terme Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

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arama kurtarma Kayıp Samsun Terme

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