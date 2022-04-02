YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da iş yeri ile 5 evden hırsızlık yapan 3 zanlı tutuklandı

Samsun'da iş yeri ile 5 evden hırsızlık yapan 3 zanlı tutuklandı

02.04.2022 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da iş yeri ile 5 evden hırsızlık yapan 3 zanlı tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir iş yeri ile 5 evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), Doğankaya Mahallesi'nde bir iş yerinden su borusu ve dinamo ile Şirinköy Mahallesi'nde sahiplerinin olmadığı sırada 5 evin camlarını kırarak içeri girip eşyaları ve motosiklet çalan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

JASAT, yaptığı detaylı araştırma ve bölgedeki kamera incelemeleri sonucunda bir otomobili tespit etti. Araçtan yola çıkarak şüphelileri belirleyen ekipler, D.G. (18), B.B. (25) ve E.S'yi (20) yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ele geçirilen malzemelerin bazıları sahiplerine teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Samsun'da yazlık evlerden hırsızlık yapan 5 kişi tutuklandıSamsun'da yazlık evlerden hırsızlık yapan 5 kişi tutuklandı
İnebolu'da Zarbana Çayı'nın yükselen suyu köy yolunu ulaşıma kapattıİnebolu'da Zarbana Çayı'nın yükselen suyu köy yolunu ulaşıma kapattı
Afyonkarahisar'da 15 hırsızlık zanlısı yakalandıAfyonkarahisar'da 15 hırsızlık zanlısı yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Samsun Bafra

Samsun Namaz Vakitleri 2 Nisan Cumartesi

İmsak
04:42
Sabah
06:10
Öğle
12:43
İkindi
16:17
Akşam
19:07
Yatsı
20:29

Samsun Nöbetçi Eczaneler 2 Nisan Cumartesi

İlkadım Eczanesi
Ilkadim
Samsun Eczanesi
Ilkadim
Nevin Eczanesi
Canik
Umut Eczanesi
Atakum
Marina Eczanesi
Atakum
Sibel Eczanesi
Tekkekoy
Alaçam Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Şaka yapmak istemişti! Üçlü ilişki sorusu felaketle sonuçlandı

Şaka yapmak istemişti! Üçlü ilişki sorusu felaketle sonuçlandı

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Birden boynuna saplandı! Güçlükle hastaneye kaldırıldı

Birden boynuna saplandı! Güçlükle hastaneye kaldırıldı

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.