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Samsun'da jandarma, kırsal mahalledeki ilkokula kütüphane yaptırdı

10.06.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da jandarma, kırsal mahalledeki ilkokula kütüphane yaptırdı

Samsun İl Jandarma Komutanlığınca Asarcık ilçesindeki kırsal mahallede bulunan ilkokula yaptırılan kütüphanenin açılışı yapıldı.

Jandarmanın kuruluşunun 183'üncü yıl dönümü dolayısıyla ilçeye bağlı Musaağa Mahallesi'ndeki ilkokulda etkinlik düzenledi.

Okul bahçesine getirilen jandarma araçlarını inceleyen ilkokul öğrencileri, açılan stantlarda sergilenen malzemeleri tanıma fırsatı buldu.

Daha sonra İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever, Asarcık İlçe Milli Eğitim Müdürü Olgun Şensoy, Musaağa İlkokulu Müdürü Tolga Can ile beraberindekiler, jandarma tarafından oluşturulan kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi.

Minik öğrencilerle sohbet eden Ersever, öğrencilerin talebi üzerine daha fazla kitap hediye edeceklerinin sözünü verdi.

Etkinlikte jandarma, öğretmen ve öğrenciler, hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu.

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