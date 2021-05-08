Samsun'da jandarma personelinden oluşan Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan şehit çocuğuna doğum günü sürprizi

Samsun'da jandarma personelinden oluşan Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından bir şehit çocuğuna doğum günü sürprizi yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı personelinden oluşan Salıpazarı Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, 1 Temmuz 2015'te Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesi Yeşilova köyü civarında, Yeşilova Hudut Sınır Tabur Komutanlığına bağlı birliklerin rutin faaliyeti sırasında Hacıbey Çayı'na düşerek şehit olan er Coşkun Sekmen'in Salıpazarı ilçesindeki mezarına giderek dua etti.

Şehidin ilçede yaşayan ailesini de ziyaret eden grup, Sekmen'in oğlu Yusuf'a doğum günü sürprizi yaptı.

Yusuf için pasta kesen grup üyeleri, küçük çocuğa çeşitli hediyeler verdi.

Samsun Valiliği, mezar ziyareti ve doğum günü kutlamasının videosunu "İyi ki doğdun Yusuf" başlığıyla Twitter'dan paylaştı.



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