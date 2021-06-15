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Samsun'da jandarmanın kuruluş yıl dönümü su altında kutlandı

15.06.2021 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da jandarmanın kuruluş yıl dönümü su altında kutlandı

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Samsun İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 182. yıl dönümü dolayısıyla dalış yaptı.

Bafra ilçesi Kolay Mahallesi'ndeki Derbent Baraj Gölü'ne giren SAK Timi, jandarmanın kuruluşunu su altında kutladı.

Askerler su altında, "Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Teşkilatımızın 182. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" yazılı pankart açtı.

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