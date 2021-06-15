Samsun'da jandarmanın kuruluş yıl dönümü su altında kutlandı

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 182. yıl dönümü dolayısıyla dalış yaptı.

Bafra ilçesi Kolay Mahallesi'ndeki Derbent Baraj Gölü'ne giren SAK Timi, jandarmanın kuruluşunu su altında kutladı.

Askerler su altında, "Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Teşkilatımızın 182. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" yazılı pankart açtı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz