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Samsun'da kaçak balık avlayan 16 kişiye 18 bin 535 lira para cezası

SAMSUN HABERLERİ  | 05.10.2020 23:16 | Son Güncelleme

Samsun'da kaçak balık avlayan 16 kişiye 18 bin 535 lira para cezası

Samsun'da kaçak balık avlayan 16 kişiye toplam 18 bin 535 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı Ladik, Terme, Bafra, Kavak, 19 Mayıs, Çarşamba ve Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ilçelerdeki sulak alanlarda uygulama yaptı.

Yapılan kontrollerde kaçak balık avladığı tespit edilen 16 kişiye "1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu" kapsamında 18 bin 535 lira ceza kesildi.

Uygulamalarda ele geçirilen 12 balık ağı ve 2 tekne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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