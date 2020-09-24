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Samsun’da kaçak parfüm ve saat ele geçti

SAMSUN HABERLERİ  | 24.09.2020 21:15 | Son Güncelleme

Samsun’da yabancı uyruklu bir kişinin el arabası tezgahında arama yapan polis, gümrük kaçağı parfüm ve saat ele geçirdi.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Şehit Polis Avni Şener Sokak üzerinde meydana geldi.

Samsun’da kaçak parfüm ve saat ele geçti

Samsun’da yabancı uyruklu bir kişinin el arabası tezgahında arama yapan polis, gümrük kaçağı parfüm ve saat ele geçirdi.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Şehit Polis Avni Şener Sokak üzerinde meydana geldi. Edilnilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık ile mücadele faaliyetleri kapsamında yaptıkları çalışmada, Senegal uyruklu S.A.D.’nin el arabasındaki tezgahta yaptığı aramada gümrük kaçağı 133 adet değişik markalarda menşei belli olmayan faturasız parfüm ve 360 adet değişik markalarda menşei belli olmayan faturasız kol saati ele geçirdi. Senegal uyruklu S.A.D. hakkında "5607 sayılı Yasa’ya muhalefetten" işlem başlatıldı.

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