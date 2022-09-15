Samsun'da kaçak ve sahte içki operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Samsun'da düzenlenen kaçak ve sahte içki operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde 81 il emniyet müdürlüğünün katılımıyla gerçekleştirilen "Zincir" isimli kaçak ve sahte içki operasyonu kapsamında Samsun KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma gerçekleştirildi.
Bu kapsamda İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerindeki ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 754 şişe gümrük kaçağı içki, 80 paket gümrük kaçağı sigara, 1 şişe etil alkol, 30 bin doldurulmuş makaron, 17 gümrük kaçağı elektronik çakmak, ruhsatsız tabanca, bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu kullanmak için hazırlanan düzenek ele geçirildi.
Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
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