YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

SAMSUN HABERLERİ  | 17.10.2020 10:33 | Son Güncelleme

Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Samsun'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında çalışma yürüttü.

Ekipler, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'ndeki bir depoya operasyon düzenledi.

Depoda yapılan aramada, doldurulmuş 51 bin 200 makaron sigara, kaçak 5 bin 625 sigara sarma kağıdı, paketler halinde sahte bandrollü 66 kilogram nargile tütünü, farklı markalarda faturasız 3 bin 462 1180 sigara tabakası ile sigara yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda A.T. ve B.A. gözaltına alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yakınları ihbar etti! Koronavirüs hastası bakın nerede yakalandı Yakınları ihbar etti! Koronavirüs hastası bakın nerede yakalandı
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahaleKimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale
En Çok Okunan Yerel Haberler
Metruk bina yıkım rekoru Kartal’ın
Metruk bina yıkım rekoru Kartal’ın
Göztepe'de Fenerbahçe maçı hazırlıkları
Göztepe'de Fenerbahçe maçı hazırlıkları
Pandemi sürecinde zenginlik hayali kurarken mağdur olmamak için bu uyarıları dikkate alın
Pandemi sürecinde zenginlik hayali kurarken mağdur olmamak için bu uyarıları dikkate alın
Edirne'de trafik kazası: 2 yaralı
Edirne'de trafik kazası: 2 yaralı
Düzce'de uyuşturucu ve sahte içki operasyonu
Düzce'de uyuşturucu ve sahte içki operasyonu
Eskişehir’de bin 22 iş yeri denetlendi
Eskişehir’de bin 22 iş yeri denetlendi

Samsun Namaz Vakitleri 17 Ekim Cumartesi

İmsak
05:17
Sabah
06:42
Öğle
12:25
İkindi
15:27
Akşam
17:58
Yatsı
19:18

Samsun Nöbetçi Eczaneler17 Ekim Cumartesi

Çatalarmut Eczanesi
Ilkadim
Engin Eczanesi
Ilkadim
Yenidoğan Eczanesi
Ilkadim
Simge Eczanesi
Atakum
Yaşam Eczanesi
Atakum
Alper Eczanesi
Tekkekoy
Alaçam Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Samsunspor Teknik Direktörü Sağlam: "TFF 1. Lig'de VAR kesinlikle uygulanmalıdır"
Samsunspor Teknik Direktörü Sağlam: "TFF 1. Lig'de VAR kesinlikle uygulanmalıdır"
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Başkan Demir: "Salıpazarı’nda alt yapı seneye tamam"
Başkan Demir: "Salıpazarı’nda alt yapı seneye tamam"
İlkadım zabıtasından hafta sonu sıkı denetim
İlkadım zabıtasından hafta sonu sıkı denetim
Minibüs İle Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
Minibüs İle Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.