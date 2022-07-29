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Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı

29.07.2022 20:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi’nde belirlenen ikamete operasyon düzenledi.

Adreste arama yapan ekipler, 29 sahte bandrollü içki, 5 içki aroması, 4 adet 5 litrelik etil alkol, 2 adet yaklaşık 15 litre el yapımı içki ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan M.Ş. ve D.C. emniyete götürüldü.

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