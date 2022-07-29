Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi’nde belirlenen ikamete operasyon düzenledi.

Adreste arama yapan ekipler, 29 sahte bandrollü içki, 5 içki aroması, 4 adet 5 litrelik etil alkol, 2 adet yaklaşık 15 litre el yapımı içki ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan M.Ş. ve D.C. emniyete götürüldü.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz