Samsun'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Samsun'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Canik ilçesi sanayi kavşağında takip edilen bir aracı durdurdu.

Arama yapan polis, araç içine zulalanmış 3 ruhsatsız tabanca, iki şarjör ve 9 fişek ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan K.K. emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.



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