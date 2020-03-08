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Samsun’da kadınlara hediye yağmuru

SAMSUN HABERLERİ  | 08.03.2020 18:36 | Son Güncelleme

Samsun’da 8 Mart Kadınlar Günü’nü unutmayan alışveriş merkezi, kadınlar için 888 hediye çeki dağıttı.Atakum ilçesinde bulunan CityMall AVM, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadınlara bir sürpriz yaptı.

Samsun’da 8 Mart Kadınlar Günü’nü unutmayan alışveriş merkezi, kadınlar için 888 hediye çeki dağıttı.
Atakum ilçesinde bulunan CityMall AVM, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadınlara bir sürpriz yaptı. Kadınların bu özel gününü unutmayan alışveriş merkezi kadınlar için 888 adet hediye çeki dağıttı. Bugün AVM’yi ziyaret eden kadınlar içinde hediye çekleri bulunan toplardan çekerek çıkan hediyelerle mutlu oldu. Kadınlar çektiği toplara göre alışveriş yapabilecekleri 50, 100 ve 200 TL’lik hediye çekleri kazandı.
Alışveriş koşulu olmadan giyim, kozmetik ve kişisel bakım malzemeleri gibi kadınlara özel ürünler satan dükkanlarda bu hediyelerini kullanan kadınlar 8 Mart Kadınlar Günü’nü doyasıya alışveriş yaparak ve eğlenerek geçirdi.

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İmsak
05:26
Sabah
06:51
Öğle
12:50
İkindi
16:04
Akşam
18:40
Yatsı
19:59

Samsun Nöbetçi Eczaneler 8 Mart Pazar

Gündüz Eczanesi
Ilkadim
Köksal Eczanesi
Ilkadim
Samsun Eczanesi
Ilkadim
Damla Eczanesi
Atakum
Livane Eczanesi
Atakum
Meskenler Eczanesi
Tekkekoy
Gülşah Eczanesi
Alacam
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