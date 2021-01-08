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Samsun'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

08.01.2021 16:39 | Son Güncelleme:
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Samsun'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Samsun'un Atakum ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Halil G'nin kullandığı 63 BA 167 plakalı kamyon, Yeşildere Mahallesi Anadolu Bulvarı'ndaki kavşakta, Emine Saliha Sevgi idaresindeki 55 ACM 201 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Sevgi ile aracındaki biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Halil G. ise ifadesi alınmak üzere Denizevleri Polis Merkezine götürüldü.

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