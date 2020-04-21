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Samsun'da kamyon ile tır çarpıştı: 2 yaralı

SAMSUN HABERLERİ  | 21.04.2020 19:36 | Son Güncelleme

Samsun'da kamyon ile tır çarpıştı: 2 yaralı

Samsun'un Havza ilçesinde kamyon ile tırın çarpışması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

Şantiyeye giden Samsun Büyükşehir Belediyesine ait Ahmet Atlı (30) idaresindeki 55 BY 786 plakalı kamyon, Samsun-Ankara kara yolu Yenice mevkisinde aynı yönde seyreden Garip Arslan'ın kullandığı 01 D 6327 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada yaralanan Atlı (30) ve yanında bulunan Caner Kabadayı (29), Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Kabadayı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun'a sevk edildi.

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Havza Kamyon Kaza TIR Yaralı

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