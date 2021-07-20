Samsun'da kamyonet su kanalına devrildi: 6 yaralı

Samsun'un Kavak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

İbrahim Öngün (48) idaresindeki 34 FF 2185 plakalı kamyonet, Samsun-Ankara kara yolu Mahmutlu sapağında yol kenarındaki su kanalına devrildi.

Kazada, sürücü ile kamyonetteki Emel (39), Umut (2) ve Ecrin Öngün (9), Ezgi (33) ve Efe Özdemir (9) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



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