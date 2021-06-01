Samsun'da kamyonetin çarptığı sürüdeki 17 koyun telef oldu

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kamyonetin çarptığı sürüde bulunan 17 koyun telef oldu.
Alınan bilgiye göre, Y.A'nın kullandığı kamyonet, Havza-Vezirköprü kara yolu Esentepe mevkisinde yolun karşısına geçirilen Yaşar Gürdoğan'a ait yaklaşık 30 koyunun bulunduğu sürüye çarptı.
Kazada sürüde bulunan 17 koyun telef oldu. Telef olan koyunlarla ilgili Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince tutanak tutuldu.
Bir süre trafiğe kapatılan kara yolu, belediye ekiplerinin yolu temizlemesinin ardından ulaşıma açıldı.
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