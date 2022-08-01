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Samsun'da kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

01.08.2022 19:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Samsun'un Canik ilçesinde kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü öldü.

Yavuzselim Mahallesi'nde T.T. yönetimindeki hafriyat kamyonu, Yavuzselim Üst Geçidi'nde aynı istikamette ilerleyen R.K'nin kullandığı elektrikli motosiklete çarptı.

Kazada, motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kamyon sürücüsü T.T, gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Samsun elektrikli motosiklet kaza

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