Samsun'da karantina süresi dolan 401 öğrenci evlerine gönderildi

Kaymak, "Öğrencilerimiz çok uyumlu bir şekilde bu 14 günlük karantinaya sabrettiler. İtalya'daki daha ağır şartları gördükleri için bu salgının farkındalar. Sağlıklı günlere ulaşmak için öğrencilerimiz milletimize o mesajı verdiler. Genç olmalarına rağmen 14 gün sabırlı şekilde beklediler, hamdolsun onları sağlıklı bir şekilde ailelerinin yanına uğurluyoruz." dedi.

Öğrenci Emir Ateşdağlı, salgının başlamasının ardından Roma'dan Türkiye'ye geldiğini kaydetti.

Karantina sürecinde kendilerine spor yapmaları için malzeme ve okumaları için kitaplar da dahil olmak üzere her türlü imkanın sağlandığını dile getiren Ateşdağlı, çalışanlara minnettar olduklarını ifade etti.

Karantina süresi dolan Uğur Cemre de 14 günlük karantina sürecinin iyi geçtiğini söyledi.

Kendileriyle yakından ilgilenildiğini anlatan Cemre, "İtalya'da öğrenciydim. Teşekkür ediyorum ki bizi aldılar, tahliye ettiler. Yoksa bizim için çok zor olacaktı. Ailemin yanına gidiyorum, şu anda çok heyecanlıyım. İki haftalık ev karantinam başladı." diye konuştu.

