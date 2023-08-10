Samsun’da karavan turizmi gelişiyor

Son yıllarda turizmin gözdesi karavanlara gösterilen ilgiye paralel kentlerde de karavan park sayısı artırılıyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi de Atakum ilçesi Taflan bölgesinde bir alanı daha karavan park olarak dizayn etti. Terme ve Canik’ten sonra Atakum ilçesinde hizmete giren karavan park ile Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ait karavan park sayısı üçe yükseldi.

“KARAVAN PARK SAYISINI 3’E ÇIKARDIK”

Karavan turizmi hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Samsun her açıdan çok güzel bir şehir. Tatil noktasında birçok alternatife sahip. Denizimiz, sahilimiz, yeşil alanlarımız, doğamız hepsi görülmeye değer alanlar. Biz de istiyoruz ki bu şehre gelen tüm misafirlerimiz memnun kalsın. Bu nedenle belediye olarak turizme dair gerekeni yapma gayretindeyiz. Son yıllarda karavan tatilcilerinin şehrimize olan ilgisinin farkında olarak karavan park sayımızı 3’e çıkardık. Terme ve Canik’ten sonra bir karavan park alanı da Atakum ilçemizde oluşturduk. Samsun artık karavan tatili yapmak isteyenlerin de gözde şehri diyebiliriz” diye konuştu.

Tesis Sorumlusu Harun Yiğit, “Misafirlerimize en güzel hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Buradan memnun ayrılıyorlar. Sıcak duş, tuvalet, çamaşırhane gibi hizmetlerimiz var. Karavan tatilcilerine ihtiyaçlarının hepsini maksimum seviyede sunma gayretindeyiz” açıklamasında bulundu.

Karavan parkı kullanan tatilcilerden Dursun Ali Demir, “Burası çok güzel. Banyosu, lavabosu, çamaşırhanesi var. Karavancıların en çok ihtiyacı olan şeyler bunlar. Çok beğendik ve memnun kaldık” şeklinde konuştu.

Murat Parlakkılıç isimli vatandaş ise “Çok güzel bir tesis. Rahat rahat geliyoruz, tatilimizi yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

