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Samsun'da karbonmonoksit gazından zehirlenen çift öldü

SAMSUN HABERLERİ  | 08.12.2020 21:03 | Son Güncelleme

Samsun'da karbonmonoksit gazından zehirlenen çift öldü

Samsun'un Alaçam ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yenicami Mahallesi Karagüllü Sokak'ta Necati (62) ile eşi Bergüzar Selçuk'tan (60) haber alamayan komşuları, polise ihbarda bulundu.

Eve gelen polis, zili çalmasına rağmen açan olmayınca kapıyı kırarak içeri girdi.

Evde karı kocanın yatak odalarında hareketsiz yattığını gören polis, sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldükleri belirlendi.

Selçuk çiftinin cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından Alaçam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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