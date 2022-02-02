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Samsun'da karşı şeride geçip devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

02.02.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da karşı şeride geçip devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Samsun'da yolun karşısına geçerek devrilen aracın sürücüsü ağır yaralandı.

Samsun'dan Ankara istikametine giden Yusuf Şen idaresindeki 55 LR 818 plakalı otomobil, çevre yolunda karşı şeride geçerek devrildi.

Ağır yaralanan Şen, 112 Acil Servis ekiplerinde Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada, devrilen otomobil, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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trafik kazası Samsun

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