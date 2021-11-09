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Samsun'da kayalardan yapılan dekoratif ürünler yurt dışına gönderiliyor

09.11.2021 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir: - "2021 yılının ilk 10 ayındaki ciromuz 15 milyon lira. Yıl sonuna kadar inşallah 20 milyon liraya ulaşacağız"

Samsun Büyükşehir Belediyesi, kayalardan yapılan kent mobilyalarının yanı sıra ev ve bahçe mobilyaları ile dekoratif ürünleri, yurt içinin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Almanya ve Rusya'ya da gönderiyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, tonlarca ağırlıktaki dev kayaların işlenerek sanatsal ürünlere dönüştürüldüğü belirtildi.

Doğal Taş Elemanları Tesisinde geçen yıla oranla ticari faaliyetlerin yüzde 151 arttığı vurgulanan açıklamada, 100'den fazla taş eser oluşturulduğu aktarıldı.

Aylık ortalama 6 bin ila 8 bin metrekare arasında plak taş ile 250 ton küp taş üretildiği anlatılan açıklamada, granit ve ahşabın birleştirildiği tasarımlarda taşların koltuk, masa, çalışma masası, bahçe mobilyası, şömine, sallanan sandalye haline getirildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun'da üretilen taşları öncelikle Kocaeli, Ankara, Elazığ, Kayseri ve İstanbul gibi illere gönderdiklerini belirtti.

Şehir içinde kullanım için merdiven basamağı, bina kaplaması, peyzajda kullanılan küp taş, bordür, yağmur oluğu yapıldığını anlatan Demir, "Sıra dışı sanatsal ve görsel tasarım ürünleri de şehir dışına gönderiyoruz. 2021 yılının ilk 10 ayındaki ciromuz 15 milyon lira. Yıl sonuna kadar inşallah 20 milyon liraya ulaşacağız. Taşlarımızı yurt dışında ise KKTC, Almanya ve Rusya'ya ihraç ediyoruz. Burada en önemli şey, üretilen ürünlerin dünya pazarlarında yer bulmasıdır. Zamanla ihracatımız daha da artacak. Önümüzdeki yıl yurt içi satışımızı ve ihracatımızı iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. İhracat, bizim olmazsa olmazımızdır." ifadelerini kullandı.

Son iki yılda ürün çeşitliliğinde artış yaptıklarına işaret eden Demir, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Son 2 yılda belediye projelerindeki artışla ürettiğimiz ürün miktarı da iki katına ulaştı. Buna paralel şekilde geçmiş yıllara göre satışımız da iki kata çıktı. Ürün çeşitliliğine gelince, son 2 yılda tasarıma büyük önem veriyoruz. Bu yıl 50'den fazla yeni ürün tasarladık. Gelen talep üzerine de tasarım yapıp ürün çeşidimizi artırıyoruz. Dengeli şekilde büyüyoruz. Talepleri karşılamada yetersiz kaldığımız zamanlarda personel sayımızı artırıyoruz. Şu an tam kapasite çalıştığımızda belediye projelerinin yanı sıra satış ve ihracata cevap verebilecek durumdayız. Samsun'u her konuda marka şehir haline getirmeyi hedefliyoruz. Şehrimizin değerine değer katmak için gayretle çalışıyoruz."

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