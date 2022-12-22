YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da kayalıklara çarpan sahil güvenlik botundaki 2 personel yaralandı

Samsun'da kayalıklara çarpan sahil güvenlik botundaki 2 personel yaralandı

22.12.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da kayalıklara çarpan sahil güvenlik botundaki 2 personelin yaralanıp hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Samsun Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sinop açıklarında meydana gelen kuru yük gemisi yangınında görev alan Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına ait botun saat 04.20'de Bafra Fener Burnu'nda kıyıya yanaşırken kayalıklara çarptığı belirtildi.

Çarpma sonucu botta bulunan 5 personelden 2'sinin yaralandığı aktarılan açıklamada, hastaneye kaldırılan personelin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Sinop'un Bozburun açıklarında 20 Aralık'ta akşam saatlerinde bir kuru yük gemisinde patlama yaşanmış, ardından çıkan yangında 16 kişi yaralanmış, bir kişi kaybolmuştu. Yaralılar, ekiplerce kurtarılıp hastaneye kaldırılmıştı.​​​​​​​

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yaylada kar altında çilek hasadıYaylada kar altında çilek hasadı
Bolu sıfırın altında 12,2 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili olduBolu sıfırın altında 12,2 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili oldu
Ordu'nun Gürgentepe çoban fasulyesi coğrafi işaretle tescillendiOrdu'nun Gürgentepe çoban fasulyesi coğrafi işaretle tescillendi
Anahtar Kelimeler:
Sinop sahil güvenlik bot

Samsun Namaz Vakitleri 22 Aralık Perşembe

İmsak
06:18
Sabah
07:50
Öğle
12:38
İkindi
14:55
Akşam
17:16
Yatsı
18:43

Samsun Nöbetçi Eczaneler22 Aralık Perşembe

Efe Eczanesi
Ilkadim
Sema Eczanesi
Ilkadim
Hasköy Nalan Eczanesi
Canik
Ömürevleri Eczanesi
Atakum
Defne Eczanesi
Atakum
Fazilet Eczanesi
Tekkekoy
Şifa Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Flaş fırsat: Stanley termoslarda %25'e varan indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Stanley termoslarda %25'e varan indirim! Kaçırmayın

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.