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Samsun'da kaybolan 2 balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor

AA AA
25.12.2024 11:50
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde tekneyle açıldıkları denizde kaybolan iki balıkçının bulunması için arama kurtarma çalışması 3. gününde devam ediyor.

Costal Sahili açıklarında balıkçı Halil Kayış (45) ve Muharrem Sevgili'yi (52) arama çalışmaları sürüyor.

Arama kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği dalgıçları, İl Jandarma Komutanlığı, Samsun, Tokat ve Sinop AFAD, Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile sivil toplum kuruluşu ekiplerindeki 151 kişi katılıyor.

Balıkçı teknelerinin de destek verdiği arama kurtarma çalışmalarında kaybolan balıkçıların teknelerine ait olduğu değerlendirilen ağlar bulundu.

AFAD'da görevli arama kurtarma köpeğiyle de limandaki kayalıklarda çalışması yapılıyor.

Limanda bekleyişlerini sürdüren balıkçıların yakınları da bölgedeki çalışmaları takip ediyor.

Costal Limanı'ndan 22 Aralık'ta Yeşilırmak önlerinde ilerleyen 2 kişinin bulunduğu "MURATIM 55" isimli balıkçı teknesinden haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

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Balıkçı Samsun Çarşamba kayıp tekne

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