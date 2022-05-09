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Samsun'da kayınvalidesini darbeden damat gözaltına alındı

09.05.2022 19:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Darp anları güvenlik kamerasına yansıdı

Samsun'un İlkadım ilçesinden kayınvalidesini darbeden damat gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, sağlık çalışanı üç çocuk annesi Duygu İ, 13 yıllık eşi Cüneyit İ. ile şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açtı. Hakkında uzaklaştırma kararı olan Cüneyit İ, Anneler Günü'nde yanında kalan oğlu A.İ'yi bırakmak için eşinin erkek kardeşinin evinin önüne gitti.

Burada Cüneyit İ, karşılaştığı kayınvalidesi Faide M. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Cüneyit İ. eşi ve üç çocuğunun önünde kayınvalidesi Faide M'yi darbetti.

Annesini kurtarmaya çalışan Duygu İ. ile Faide M. yaralandı. Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan anne ve kız darp raporu aldı.

Kavga anı ise apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Şikayet üzerine Cüneyit İ. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cüneyit İ. de kayınvalidesinin kendisine saldırdığını iddia ederek şikayetçi oldu.

Bir süredir kanser tedavisi gördüğünü belirten, yüzünde ve vücudunda morluklar oluşan Faide M, damadının kendisini öldüresiye darbedip yerlerde sürüklediğini ifade ederek gerekli cezayı almasını istedi.

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