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Samsun'da kayıp kişi sulama kanalında ölü bulundu

SAMSUN HABERLERİ  | 26.03.2020 16:20 | Son Güncelleme

Samsun'da kayıp kişi sulama kanalında ölü bulundu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi, ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Umut Mahallesi'nde yaşayan Yaşar Almaz (72), dün bisikletle evden ayrıldı. Almaz'ın geri dönmemesi üzerine ailesi, İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıp ihbarı yaptı.

Polis ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı arama sonucu Almaz'ın cansız bedeni ile bisikleti, Karamustafalı Mahallesi Kırmızı Erik mevkisinde su kanalında bulundu.

Bisikletle su kanalına düşerek hayatını kaybettiği tahmin edilen Almaz'ın cenazesi, Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Çarşamba kayıp kişi Samsun

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