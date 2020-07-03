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Samsun’da kenevir yetiştiren 2 şahıs suçüstü yakalandı

SAMSUN HABERLERİ  | 03.07.2020 23:04 | Son Güncelleme

Samsun’da jandarma ekipleri tarafından, kenevir ektikleri alanı sulayan 2 şahıs suçüstü yakalandı.Samsun Valiliği tarafından konu hakkında yapılan açıklamada, “İlimiz Bafra ilçesi, Kozağzı Mahallesi’nde, 2 Temmuz 2020 günü Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan ortak çalışma sonucu; şüpheli 2 şahıs kenevir ektikleri alanı sularken suçüstü yakalanmış, 2 ayrı noktada yapılan inceleme neticesinde 328 kök kenevir bitkisi ve 1 kg kubar esrar ele geçirilmiştir.

Samsun’da kenevir yetiştiren 2 şahıs suçüstü yakalandı

Samsun’da jandarma ekipleri tarafından, kenevir ektikleri alanı sulayan 2 şahıs suçüstü yakalandı.

Samsun Valiliği tarafından konu hakkında yapılan açıklamada, “İlimiz Bafra ilçesi, Kozağzı Mahallesi’nde, 2 Temmuz 2020 günü Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan ortak çalışma sonucu; şüpheli 2 şahıs kenevir ektikleri alanı sularken suçüstü yakalanmış, 2 ayrı noktada yapılan inceleme neticesinde 328 kök kenevir bitkisi ve 1 kg kubar esrar ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alınmış olup, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla tahkikata başlanılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

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