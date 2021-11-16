Samsun'da kestiği ağaç üzerine devrilen kişi öldü

Samsun'un Terme ilçesinde kestiği ağaç üzerine devrilen kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Sakarlı Mahallesi'nde kendisine ait arazide çalışan Seyfettin Erdoğan'ın üzerine kestiği ağaç devrildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Erdoğan'ın hayatını kaybettiği belirledi.

Erdoğan'ın cesedi, Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



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