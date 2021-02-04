YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun’da kilometrekareye 149 kişi düşüyor

Samsun’da kilometrekareye 149 kişi düşüyor

04.02.2021 17:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Samsun’da kilometrekareye 149 kişi düşüyor

Türkiye İstatistik Kurumu’nun(TÜİK) açıkladığı verilere göre Samsun’un nüfusu 1 milyon 356 bin 79 kişiye yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun(TÜİK) açıkladığı verilere göre Samsun’un nüfusu 1 milyon 356 bin 79 kişiye yükseldi. Buna göre Samsun’da kilometrekareye 149 kişi düşüyor. Samsun’un yaş ortalaması ise 35,6’dan 36,1’e yükseldi.
TUİK 2020 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını açıkladı. TUİK’in açıklamış olduğu rakamlara göre Samsun’da yıllık nüfus hızında düşüş yaşandı. 2019 yılında binde 9,6 olan Samsun’un yıllık nüfus artış hızı 2020 yılında binde 5,6 oldu.
Samsun’da yaşayan 1 milyon 359 bin kişi Türkiye nüfusunun yüzde 1,62’lik kısmını oluşturuyor. Bu rakamlar ile Samsun’da kilometrekareye 149 kişi düşüyor. Samsun nüfusunun yüzde 24,81’lik kısmı İlkadım ilçesinde yaşıyor ve en yüksek nüfusa sahip ilçe İlkadım oldu. İlkadım’ı 221 bin 82 kişi ile Atakum, 143 bin 443 kişi ile Bafra, 140 bin 245 kişi ile çarşamba takip ediyor. Samsun’un en düşük nüfusa sahip ilçesi ise 8 bin 703 kişi ile Yakakent oldu.
Samsun’da 2019 yılında 35,6 olan ortalama yaş 2020 yılında 36,1’e yükseldi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yürek yakan olay: Günlerdir bir an olsun oradan ayrılmadan bekliyor Yürek yakan olay: Günlerdir bir an olsun oradan ayrılmadan bekliyor
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahaleKimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

Samsun Namaz Vakitleri 4 Şubat Perşembe

İmsak
06:09
Sabah
07:36
Öğle
12:54
İkindi
15:35
Akşam
18:01
Yatsı
19:23
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Muhtarlardan büyükşehir ve MASKİ’ye teşekkür

Muhtarlardan büyükşehir ve MASKİ’ye teşekkür

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yunusemre’de yağış seferberliği

Yunusemre’de yağış seferberliği

AVM’de uzun kuyruklar oluştu, sosyal mesafe unutuldu

AVM’de uzun kuyruklar oluştu, sosyal mesafe unutuldu

Yeni Malatyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Diğer Haberler

GÜNCELLEME - Samsun'da bir kişinin ölü bulunmasıyla ilgili kazmada kan izleri tespit edilen komşu serbest bırakıldı

GÜNCELLEME - Samsun'da bir kişinin ölü bulunmasıyla ilgili kazmada kan izleri tespit edilen komşu serbest bırakıldı

Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin Samsun'da eylem yapan 19 kişi gözaltına alındı

Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin Samsun'da eylem yapan 19 kişi gözaltına alındı

Başkan Togar: “İlçemiz çekim merkezi haline geldi”

Başkan Togar: “İlçemiz çekim merkezi haline geldi”

Samsun’da trafik kazası: 5 yaralı

Samsun’da trafik kazası: 5 yaralı

Başkan Kılıç: “139 mahallemizin tamamı bizim için kıymetli”

Başkan Kılıç: “139 mahallemizin tamamı bizim için kıymetli”

2020 yılında 64 bin 516 belge verdi, 1196 belgeyi iptal etti

2020 yılında 64 bin 516 belge verdi, 1196 belgeyi iptal etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.