Samsun’da kırmızı alarm

Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. öğr. Muhammet Ali Oruç, “Vaka sayılarımız yeniden artışa geçti, özellikle Atakum ve Terme ilçelerimizde diğer ilçelerimize oranla daha fazla bir artış görüyoruz. Maalesef Samsun için yeniden kritik eşiğe geliyoruz, Samsunluların kırmızı alarm verip daha sıkı önlemler almasının zamanı geldi” dedi.

Salgının Samsun’daki seyri ve vatandaşların dikkat etmesi gereken konular hakkında bilgi veren Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “İlimizde salgının seyri ilk günden itibaren halkımızın aldığı tedbirlerin düzeyine göre vaka sayısında artış veya azalış şeklinde kendini gösterdi. Eylül ayında tırmanışa geçen vaka sayılarımız, Ekim ayı içerisinde yapılan uyarılar ve halkımızın kurallara uyumu sayesinde azalarak hepimizi rahatlattı. Ancak üzülerek görmekteyiz ki, özellikle son iki hafta itibariyle vaka sayılarımız yeniden artışa geçti. Bu iki hafta da vakaların yaklaşık yüzde 40 oranında arttığını söyleyebiliriz. Tüm ilçelerimizde genel bir artış söz konusu, ancak özellikle Atakum ve Terme ilçelerimizde diğer ilçelerimize oranla daha fazla bir artış olduğunu görüyoruz. Rakamlar maalesef bize yavaş yavaş Samsun için yeniden kritik eşiğe geldiğimizi söylüyor. Samsunluların kırmızı alarm verip, daha sıkı önlemler almasının zamanı geldi” diye konuştu.

Aile içi ziyaretler mutlaka ertelenmeli

Aile içi ziyaretlerin ertelenmesi gerektiği belirten Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “Son dönemdeki vaka artış oranını irdelediğimizde, bu artışa yüzde 70



