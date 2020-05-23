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Samsun'da kırsal mahallelerde yaşayan çocuklara bayram hediyesi verildi

SAMSUN HABERLERİ  | 23.05.2020 16:00 | Son Güncelleme

Samsun'da kırsal mahallelerde yaşayan çocuklara bayram hediyesi verildi

Samsun'da "Minik Tebessümlerden Toplumsal Mutluluğa Projesi" kapsamında kırsal mahallelerde yaşayan çocuklara Ramazan Bayramı öncesinde elbise, kitap ve boyama kalemlerinden oluşan hediyeler dağıtıldı.

Atakum Belediyesi ve hayırseverlerin iş birliğiyle kırsal mahallelerde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ulaştırılmak için yürütülen proje kapsamında elbise, kitap ve boyama kitabı ile boyama kalemleri hazırlandı.

Toplanan hediyeler, dezavantajlı bölgelerde yaşayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalan çocuklara ulaştırıldı.

Belediye Başkanı Cemil Deveci, projeyi, koronavirüs tedbirleri nedeniyle bayramı evlerinde geçirecek çocukların mutlu olması için başlattıklarını söyledi.

Hayırseverin gönderdiği elbise, kitap, boyama kitabı ve boyama kalemleri çocuklara dağıttıklarını anlatan Deveci, "Ellerini taşın altına koyan çok sayıda hayırseverimiz projemiz için giyim eşyaları bağışladı. Bayram mutluluğunu üst seviyeye taşımak isteyen gönüllü gençler, paketlerin içine Atatürk’ün Nutuk eseri, boyama kitabı ve boya kalemleri de ekleyerek dağıttı." dedi.

Deveci, bayram öncesi dağıtılan 1500 hediye paketinin çocukları mutlu ettiğini dile getirdi.

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