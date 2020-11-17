Samsun’da klasik müzikseverler ‘Gala Konser’de buluşacak

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) klasik müzik tutkunlarının dinlemeye doyamadığı birbirinden özel eserleri “Gala Konser” ile sahnesine taşıyor.

SAMDOB opera ve bale seyircisini unutulmaz eserlerin melodileriyle buluşturarak müziğin büyülü dünyasında yolculuğa çıkarmaya devam ediyor. Bu hafta müziğin unutulmaz isimlerinin bestelediği birbirinden özel eserler, “Gala Konser” ile sanatseverlerle buluşacak.

Piyanist Nona Tsutkiridze’nin eşliğiyle gerçekleşecek konserde seçilen parçaları; Samsun Devlet Opera ve Balesi sanatçıları Soprano Elif Demir, Seda Ortaç, Arsen Tekinmirza ve Ecem Topçu, Mezzo Soprano Ceren Mirza Küçük, Tenor Gürkan Sezgin ve Bas Özgür Aslan seslendirecek.

Sihirli Flüt, Cosi Fan Tutte, I Capuleti e i Montecchi, Carmen, Il Travatore, Aşk İksiri, Don Pasquale, Sevil Berberi, Tosca ve Şen Dul operalarından bölümler sunulacak. Her bir eserin dünyasından kesitlerin sunulduğu konser 19 Kasım 2020 Perşembe akşamı saat 20.00’de Zehra Yıldız Salonu’nda gerçekleşecek.



