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Samsun’da konut satışı yüzde 7,4 azaldı

İHA İHA
16.02.2024 11:44 | Son Güncelleme:
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Samsun’da 2024 Ocak ayında konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 Ocak ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde Ocak ayında 80 bin 308 konut satıldı. Türkiye genelinde 2023 yılında 1 milyon 225 bin 926, 2023 Ocak ayında 97 bin 708 konut satılmıştı.

KONUT SATIŞLARI AZALDI

Samsun’da 2024 Ocak ayında bin 640 konut satıldı. Samsun’da 2023 yılında toplam 22 bin 244, 2023 Ocak ayında bin 771 konut satılmıştı. İstatistiklere göre konut satışı 131 adet azaldı.
Bölge illerinden Amasya’da 2024 Ocak ayında 259 konut satıldı. 2023 yılında 4 bin 874, 2023 Ocak ayında 312 konut satılmıştı.
Ordu’da 2024 Ocak ayında 587 konut satıldı. 2023 yılında 9 bin 712, 2023 Ocak ayında 716 konut satılmıştı.
Sinop’ta 2024 Ocak ayında 167 konut satıldı. 2023 yılında toplam 2 bin 950, 2023 Ocak ayında ise 234 konut satılmıştı.

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