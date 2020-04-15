Samsun’da konut satışı yüzde 8,9 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü verilerine göre Samsun’da toplam konut satışları geçen yılın mart ayına göre yüzde 8,9 düştü, bir önceki aya göre ise yüzde 11,1 oranında azalarak bin 733 adet oldu.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü, 2020 Mart ayı konut satışı istatistiklerinden Samsun’daki konut satışı konusunda bir basın bülteni yayımladı. Yayımlanan bültene göre Samsun’da 2020 Mart ayında bin 733 konut satıldı. Ayrıca Samsun, ipotekli satış oranının en fazla olduğu iller sıralamasına göre yüzde 64,6 oranında artışla 38’inci sırada yer aldı.

Samsun’daki toplam konut satışları geçen yıla göre yüzde 8,9 düştü

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre; 2020 Mart ayı itibariyle Samsun’da toplam konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,9, bir önceki aya göre yüzde 11,1 oranında azalarak bin 733 adet oldu. Samsun, bin 733 konut satışı ile Türkiye genelindeki toplam konut satışlarından yüzde 1,6’lık pay alarak 18’inci sırada yer aldı. Samsun’da 2020 Ocak-Mart ayları arasını kapsayan ilk üç aylık dönemde yapılan toplam konut satışı ise 5 bin 735 adet oldu.