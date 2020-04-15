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Samsun’da konut satışı yüzde 8,9 düştü

SAMSUN HABERLERİ  | 15.04.2020 14:57 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü verilerine göre Samsun’da toplam konut satışları geçen yılın mart ayına göre yüzde 8,9 düştü, bir önceki aya göre ise yüzde 11,1 oranında azalarak bin 733 adet oldu.TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü, 2020 Mart ayı konut satışı istatistiklerinden Samsun’daki konut satışı konusunda bir basın bülteni yayımladı.

Samsun’da konut satışı yüzde 8,9 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü verilerine göre Samsun’da toplam konut satışları geçen yılın mart ayına göre yüzde 8,9 düştü, bir önceki aya göre ise yüzde 11,1 oranında azalarak bin 733 adet oldu.
TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü, 2020 Mart ayı konut satışı istatistiklerinden Samsun’daki konut satışı konusunda bir basın bülteni yayımladı. Yayımlanan bültene göre Samsun’da 2020 Mart ayında bin 733 konut satıldı. Ayrıca Samsun, ipotekli satış oranının en fazla olduğu iller sıralamasına göre yüzde 64,6 oranında artışla 38’inci sırada yer aldı.

Samsun’daki toplam konut satışları geçen yıla göre yüzde 8,9 düştü
TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre; 2020 Mart ayı itibariyle Samsun’da toplam konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,9, bir önceki aya göre yüzde 11,1 oranında azalarak bin 733 adet oldu. Samsun, bin 733 konut satışı ile Türkiye genelindeki toplam konut satışlarından yüzde 1,6’lık pay alarak 18’inci sırada yer aldı. Samsun’da 2020 Ocak-Mart ayları arasını kapsayan ilk üç aylık dönemde yapılan toplam konut satışı ise 5 bin 735 adet oldu.

Mart ayında Samsun’daki ipotekli konut satışı bir önceki yıla göre yüzde 64,6 oranında arttı
2020 Mart ayında Samsun’da satılan konutların yüzde 38,9’u ipotekli olarak satıldı ve ipotekli satış oranının en fazla olduğu İller sıralamasına göre 38’inci sırada yer aldı. Samsun’da 2020 Mart ayı itibariyle bir önceki yılın aynı ayına göre ipotekli satılan konut sayısı yüzde 64,6 oranında arttı. Türkiye genelinde ise 2020 Mart ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 90,4 oranında artış göstererek 43 bin 329 oldu.

Bin 58 konut el değiştirdi
Samsun’da 2020 Mart ayı itibariyle bir önceki yılın aynı ayına göre diğer satış türleri sonucunda el değiştiren konut sayısı yüzde 29,1 oranında azaldı. Aynı dönemde Samsun’da toplam konut satışları içindeki diğer konut satışı payı (yüzde 61,1) sıralamasına göre 44’üncü sırada yer aldı. Samsun’da satılan konutların 685’i ilk defa satılırken, bin 48 konut ise ikinci el konut satışı ile el değiştirdi. Samsun’da toplam konut satışları içinde ilk satışların payı yüzde 39,5 iken, ikinci el satışların payı ise yüzde 60,5 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ise konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 31,4, ikinci el satışların payı ise yüzde 68,6 oldu.

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