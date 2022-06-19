YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil devrildi

Samsun'da köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil devrildi

19.06.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil devrildi

Samsun'da köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil devrildi

Samsun'da köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

E.C'nin (32) kullandığı 10 RS 410 plakalı otomobil, Samsun Ankara kara yolu Mahmutlu mevkisinde köpeğe çarpmamak için manevra yapması üzerine kontrolden çıktı.

Yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra devrilen otomobil, yolun sağındaki restoran önünde park halindeki 16 AKR 379 plakalı otomobile çarparak durabilirdi.

Aracın kırılarak savrulan cam parçaları park halindeki 55 AHM 872 plakalı otomobile zarar verdi.

Kazada, sürücü ile yanında bulunan S.K. (32) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Samsun'da TEKNOFEST 2022 hazırlıkları sürüyorSamsun'da TEKNOFEST 2022 hazırlıkları sürüyor
Terör örgütü PKK'nın üç yıl önce katlettiği amca ve yeğeni mezarları başında anıldıTerör örgütü PKK'nın üç yıl önce katlettiği amca ve yeğeni mezarları başında anıldı
Gastronomi Sokağı, Gastronomi Festivali ile açıldıGastronomi Sokağı, Gastronomi Festivali ile açıldı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 19 Haziran Pazar

İmsak
02:52
Sabah
04:54
Öğle
12:41
İkindi
16:41
Akşam
20:18
Yatsı
22:10

Samsun Nöbetçi Eczaneler19 Haziran Pazar

Bektaş Eczanesi
Ilkadim
Su Eczanesi
Ilkadim
Dostel Eczanesi
Canik
Simge Eczanesi
Atakum
Citymall Eczanesi
Atakum
Fazilet Eczanesi
Tekkekoy
Bayrak Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

En sıcak gün! Güneşi gören plajlara koştu

En sıcak gün! Güneşi gören plajlara koştu

Badem sütü, donmuş meyve, keten tohumu ve PLASENTA!

Badem sütü, donmuş meyve, keten tohumu ve PLASENTA!

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Başardılar! 40 yıllık gelenek bozulmadı

Başardılar! 40 yıllık gelenek bozulmadı

Pandemi sonrası yeni bir kronik hastalık ortaya çıktı

Pandemi sonrası yeni bir kronik hastalık ortaya çıktı

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.