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Samsun'da Kovid-19 denetimlerinde 1397 araca cezai işlem uygulandı

SAMSUN HABERLERİ  | 31.08.2020 17:39 | Son Güncelleme

Samsun'da Kovid-19 denetimlerinde 1397 araca cezai işlem uygulandı

Samsun'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son üç ayda yapılan denetimlerde 1397 araca cezai işlem uygulandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında başlatılan denetimlerin aralıksız sürdüğü bildirildi.

Denetimlerde sürücü ve yolcuların maske kullanımı, fazla yolcu alınıp alınmadığı gibi hususların kontrol edilerek vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyetleri yapıldığı aktarılan açıklamada, Karayolları Trafik Kanunu hükümlerine ve salgınla mücadele talimatlarına aykırı hareket ettiği tespit edilen araç sürücülerine gerekli yasal işlemlerin yapıldığı vurgulandı.

Bu kapsamda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince ağustos ayı içerisinde 7 bin 920 toplu taşıma aracının kontrol edildiği, ihlali tespit edilen 456 araca ise yasal işlem uygulandığı belirtildi.

Haziran ayından itibaren son üç aylık süre içinde ise 20 bin 982 toplu taşıma aracının kontrol edilerek ihlali tespit edilen 1397 araca gerekli yasal işlemler uygulandığı bildirilen açıklamada, "İçişleri Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda etkili denetim programları planlanarak uygulanmaya kararlılıkla devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.

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