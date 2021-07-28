YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da Kovid-19 ile mücadele kapsamında "Hedef 1 Günde 55 bin 555 Aşı" kampanyası başlatılacak

Samsun'da Kovid-19 ile mücadele kapsamında "Hedef 1 Günde 55 bin 555 Aşı" kampanyası başlatılacak

28.07.2021 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da Kovid-19 ile mücadele kapsamında "Hedef 1 Günde 55 bin 555 Aşı" kampanyası başlatılacak

Samsun Valiliği koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğünce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında "Hedef 1 Günde 55 bin 555 Aşı" kampanyası uygulanacak.

İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, Müdürlük binasında düzenlediği basın toplantısında, kentte 694 bin 470 kişinin birinci, 441 bin 831 kişinin de ikinci doz aşısını yaptırdığını söyledi.

Yaklaşık 342 bin 705 kişinin henüz aşı olmadığını belirten Oruç, "Birinci doz aşısını yaptırıp 42 gün geçmesine rağmen ikinci aşısını olmayanların sayısı da yaklaşık 31 bin. İlçelerimize baktığımızda, hedef nüfusa göre birinci doz aşıda yüzde 75,55 ile Yakakent ilçemiz, hedef mavi yolculuğunu tamamladı. 17-24 yaş aralığında henüz aşısını yaptırmamış 89 bin 897 gencimizin desteğiyle diğer ilçelerimizle birlikte ilimizin yüzde 75 aşılanma oranını tamamlayıp maviye dönmesi için kampanya düzenledik." ifadelerini kullandı.

Kampanya kapsamında bazı çalışmalar yapacaklarını anlatan Oruç, şöyle devam etti:

"İl merkezi ve ilçeler dahil 55 ayrı noktada aşı durakları oluşturuldu. Aşı konusunda oluşan tedirginlikler ve bilgi eksikliklerinin giderilmesi için Aşı Bilgi ve Danışma Hattı'nın etkin kullanımı ve 'Alo Aşı' uygulamasıyla, tramvaylarda yapılacak bilgilendirme anonslarıyla insanlar uyarılacak. Halkın daha kolay bilgilendirilmesi için sosyal medya kanalları yoğun kullanılacak. Gençler arasında aşı olma bilincinin artırılması için Valilik tarafından sosyal medya üzerinden aşı etiket zinciri kampanyası düzenlenmesi de planlanıyor."

Oruç, aşı duraklarına yerleştirilecek aşı hatırası ve "Ben aşımı oldum şimdi sıra sende" fotoğraf çekim alanlarıyla aşı olan vatandaşların sosyal medyadan paylaşım yaparak kampanyaya destek vermesinin hedeflendiğini kaydetti.

- Kampanya "Aşı Farkındalık Yürüyüşü" ile başlayacak

Kampanya 30 Temmuz Cuma günü Çiftlik Caddesi Verem Savaş Dispanseri önünden saat 10.30'da bando eşliğinde düzenlenecek "Aşı Farkındalık Yürüyüşü" ile başlayacak. Cumhuriyet Meydanı tramvay durağında sona erecek yürüyüşün ardından Vali Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve İl Sağlık Müdürü Oruç'un katılımıyla tören düzenlenecek.

Törenin ardından aşı duraklarında vatandaşların aşılama işlemine başlanacak. Kampanya kapsamında aşı olanlar arasında yapılacak çekilişle çeşitli hediyeler verilecek. Ayrıca aşı yaptıran vatandaşlar, gün içinde tramvaydan ücretsiz faydalanabilecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
PARTNERNokia 6310 efsanesi geri döndü! İşte modern versiyonuNokia 6310 efsanesi geri döndü! İşte modern versiyonu
Sanayi İşbirliği Projesi kapsamında geliştirilen yerli çevre dostu elektrikli otobüs Samsun'a hizmet edecekSanayi İşbirliği Projesi kapsamında geliştirilen yerli çevre dostu elektrikli otobüs Samsun'a hizmet edecek
Anahtar Kelimeler:
Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 28 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:31
Sabah
05:19
Öğle
12:46
İkindi
16:42
Akşam
20:04
Yatsı
21:43

Samsun Nöbetçi Eczaneler28 Temmuz Çarşamba

Benek Eczanesi
Ilkadimcanik
Esin Eczanesi
Ilkadimcanik
Uslu Eczanesi
Ilkadimcanik
Atakum Araştırma Eczanesi
Atakum
Atakent Eczanesi
Atakum
Sibel Eczanesi
Tekkekoy
Yılmaz Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Adana Demirspor, Benjamin Stambouli'yi transfer etti

Adana Demirspor, Benjamin Stambouli'yi transfer etti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

AK Parti ve MHP'den İYİ Parti Tokat İl Yönetim Kurulu Üyesi Sarıtaşlı'nın paylaşımına tepki

AK Parti ve MHP'den İYİ Parti Tokat İl Yönetim Kurulu Üyesi Sarıtaşlı'nın paylaşımına tepki

Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.