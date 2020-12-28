Samsun'da Kovid-19'dan yaşamını yitiren Kızılay Şube Başkanı anısına kan bağışı kampanyası düzenleniyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitiren Türk Kızılay Samsun Şube Başkanı Habib Demirel anısına kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kızılay tarafından yürütülen kampanya kapsamında, en başarılı merkezlerden biri seçilen Baruthane Ortaokulunda tören yapıldı.

Törende konuşan Türk Kızılay Samsun Şube Başkanı Ahmet Ali Bulut, Habib Demirel ile Türk Kızılay ve insanlık adına önemli çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Bulut, Demirel'i 30 yıldır tanıdığını belirterek, "Habib Demirel'i anlatmakla bitiremem. Allah rahmet eylesin. Baruthane Ortaokulunu da başarılarından dolayı tebrik ediyorum." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ise kısa süre önce hayatını kaybeden Dr. Habib Demirel'in hatırasını yaşatmak için toplandıklarını söyledi. Demirel'in, hayatını insanlara iyilik yapmaya ayırdığını, kendisini de çeşitli zamanlarda kan bağışı kampanyası için protokoller yapmaya davet ettiğini anlatan Coşkun, Demirel'in ailesine sabır diledi.