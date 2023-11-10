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Samsun'da "Kudüs Gecesi" programı düzenlendi

10.11.2023 07:35 | Son Güncelleme:
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Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) Genel Başkanı Salih Turhan, "Gazze'ye sıkıştırılan 2 milyon insanın oldukları yeri ele geçirebilmek için dünyanın en büyük ordularına sahip süper güçleri mücadele veriyor." dedi.

Samsun'da "Kudüs Gecesi" programı düzenlendi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen "Kudüs Gecesi" programında konuşan Turhan, Filistinlilerin 34 gündür büyük bir mücadele içinde olduklarını ve her zaman onların yanında olacaklarını dile getirdi. 1948'den bu yana ilk kez meydanlara farklı bir sebepten dolayı indiklerini belirten Turhan,"Bugüne kadar hep siyonist İsrail Müslümanlara saldırdığında, Gazze'de, Kudüs'te, Batı Şeria'da Müslümanlar katlettiğinde biz Müslüman kardeşleri olarak bir hassasiyet göstermek için meydanlara yürüdük. Hep böyle oldu şimdiye kadar ancak bu sefer kardeşlerimiz başka bir şey yaptılar. Biz 7 Ekim 2023 tarihinde 75 yıldır ilk defa başka bir gerekçeyle meydanlarda toplandık. Bu kez siyonist İsrail saldırdı diye değil, kardeşlerimiz büyük bir fetih harekatı başlattı diye meydanları doldurduk. Siyonistlerin kalbine hançeri sapladılar, bugün bizim zafer günümüzdür diye 7 Ekim akşamı başta İstanbul olmak üzere Türkiye'de toparlanmış olduk. Allah'a hamdolsun." ifadelerini kullandı.

Gazze'de bütün olumsuzluklara karşı Filistinlilerin ayakta durduğunu ve direnişe devam ettiklerini bildiren Turhan, şöyle devam etti:

"2 milyon insan Gazze’ye sıkışmış durumda. Gazze'ye sıkıştırılan 2 milyon insanın oldukları yeri ele geçirebilmek için dünyanın en büyük ordularına sahip süper güçleri mücadele veriyor. Sadece İsrail'in kendi askeri değil Amerika'nın en kıymetli deniz kuvvetleri, İngiltere'nin, Almanya'nın askerleri, bütün İslam düşmanları bir araya gelmiş bir avuç insanı sıkıştıkları yerden çıkarmaya çalışıyor. Onlara karşı mücadele eden askerler kim? 1200 tane asker, çok şükür 34 gündür büyük bir zafere doğru gidiyorlar."

MÜSLÜMANLAR CEPHEYİ TERK ETMİYORLAR

Gazze'nin boşaltılması ile ilgili siyonistlerin büyük bir planı olduğunu belirten Turhan, "Şu anda kuzey ve güney diye ayırıp araya bir şerit çekmek istiyorlar. Kuzey bölgesinde yerleşim yerleri fazla, orayı da boşaltıp işin neticesinde o toprakları ele geçirmek istiyorlar. Dün Gazze İçişleri Bakanı kuzey bölgesinde 900 binden fazla kardeşimiz var dedi. Hamdolsun oradaki Müslümanlar cepheyi terk etmiyorlar. Allah kendilerinden razı olsun. Bizler her zaman Filistinli kardeşlerimizin yanındayız ve siyonist İsrail'in karşısındayız demek adına bu mücadelemizi bırakmayacağız. Verdiğimiz bu mücadele şeref ve onur mücadelesi. Oradaki bir avuç Müslüman bizim şerefimiz için mücadeleye devam ediyor." diye konuştu.

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